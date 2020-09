Antwerpen bleef grotendeels gespaard van de storm

Het was vandaag Zwanzedag. Het zegt u misschien niets, maar liefhebbers van Gueze-bier weten dan meteen waar het om gaat. Eén keer per jaar maakt de Brusselse Brouwerij Cantillon een experimenteel bier dat enkel op Zwanzedag te krijgen is in een beperkt aantal café's. Voor het eerst kon het speciale Zwanzebier ook geproefd worden in een Antwerps café.