Maandagnacht ontving de politie kort na elkaar twee oproepen van inbraken in horecazaken. Zowel in de Nottebohmstraat als op de Draakplaats was een raam ingeslagen en hadden omwonenden een verdacht persoon opgemerkt aan de ingang van de zaak. De cameraoperatoren van de politie konden de verdachte in beeld brengen en een interventiepatrouille kon de man onderscheppen in de Rolwagenstraat. Hij was in het bezit van een groot mes, verschillende tablets en een kleine hoeveelheid cash geld. De verdachte had geen identiteitsdocumenten op zak en beweerde dat hij 16 jaar was. Er werd een botscan uitgevoerd die aantoonde dat de illegale man al 19 jaar oud was. In beide horecazaken werden verschillende sporen gevonden die onderzocht zullen worden door het labo. De verdachte werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.