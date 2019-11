Winteropvang stand-by om daklozen op te vangen

Door het koude weer van de afgelopen dagen staan de sociale werkers van de stad nu al stand-by om daklozen opvang te bieden.

Officieel gaat de winteropvang voor daklozen in Antwerpen pas open op 1 december. Maar omdat het toch al zeer koud is, kunnen daklozen nu al opgevangen worden. Vanaf 1 december heeft de stad zo'n 220 bedden klaar staan voor daklozen. En als het nodig is, dan kunnen er nog een aantal bijkomen. De opvang is vooral 's nachts voorzien, maar de stad biedt ook overdag onderdak aan zij die daar nood aan hebben. Ook eten, een douche en medische verzorging zijn er beschikbaar.