Antwerpen dé fietsprovincie

Antwerpen is dé fietsprovincie van Vlaanderen. In onze regio gaat één op twee met de fiets naar het werk, dat is een pak meer dan in andere provincies.

Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van Acerta. Vorig jaar maakte de tweewieler, mede dankzij corona, een sprong voorwaarts: nationaal gebruikte exact 1 op 3 werknemers de fiets voor het woon-werkverkeer. In Antwerpen is dat 48 procent van de werknemers. ...Bijna 15 % van de Belgen stapt altijd op zijn tweewieler als'ie naar het werk moet, ook dat overtreft de Antwerpenaar met 19 %. Antwerpen behaalde dus mooie cijfers op haar rapport. De fiets is de duidelijke winnaar van de mobiliteitsbarometer van 2020, met nationaal 10 procent meer fietsers. De verliezer is het openbaar vervoer, amper 8 procent Belgen neemt de bus, tram of trein.