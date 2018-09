Antwerpen decor voor beachvolley op topniveau

Dat was ondanks het accent wel degelijk de Antwerpse coach. De internationale wereldtop in het beachvolleybal verzamelde zich gisteren in Antwerpen voor een speciale landencompetitie. In 'King of the Court' namen vijf landen het twintig minuten lang tegen elkaar op. Na ieder punt schoven de ploegen door. De ploeg die op het einde het minste punten had, die viel af. Het beste Belgische beachvolleybalduo Dries Koekelkoren en Tom Van Walle, die van Ekeren afkomstig is, was er ook bij.