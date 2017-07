Antwerpen, decor voor een prestigieuze Chinese tv-serie

Vanaf 1 augustus start een 60-koppige Chinese productieploeg met de opnames van de Chinese tv-serie ‘Mr Right’ in Antwerpen. ‘Mr Right’ is het 2de seizoen van ‘How to be a Better Man’ - een tv-reeks die in 2016 op de Chinese publieke tv werd uitgezonden en trouw gevolgd door meer dan 380 miljoen kijkers.

‘Mr Right’ gaat over tandarts Cheng Hao (Jin Dong) die in een gerenommeerde tandartsenpraktijk in Shanghai werkt. Ondanks zijn drukke agenda heeft hij een opvallende hobby: mannen adviseren in de liefde. Zijn successen als ‘Love Advisor’ doen niet vermoeden dat hijzelf nog nooit verliefd is geweest. Op het trouwfeest van een klant – dat plaatsvindt in België - ontmoet hij Luo Yue (Jiang Shuying), een ambitieuze maar afstandelijke hotelmanager. De twee zijn absolute tegenpolen. Wanneer het fout loopt op het trouwfeest, wordt Luo Yue verplicht Cheng Hao en zijn goede vriend Zhang Mingyang mee op een roadtrip door Antwerpen te nemen.

Producent is Yi Da Cinema, dochterbedrijf van Shaanxi Wentou Group, (Shaanxi Culture Industry Investment Group Ltd.) een productiehuis dat zich specialiseert in kwalitatieve tv- en filmproducties in China.

‘Mr Right’ kwam tot stand in het raam van het vriendschapsakkoord tussen de provincie Antwerpen en de Chinese zusterprovincie Shaanxi. Belgisch producer is Sancta - een productiehuis gevestigd in Antwerpen.

De opnames gebeuren in nauwe samenwerking met het Antwerpse stadsbestuur, in het bijzonder de filmcel en de lokale politie Antwerpen, de gouverneur en provincie, het Havenhuis, de Diamantsector, de Lijn, brouwerij Moortgat, Campus Vesta en talloze andere partners.