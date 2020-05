Antwerpen drapeert hotel met regenboogvlag in kader van dag tegen homohaat

In het kader van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei zet de Mr Gay Belgium-organisatie jaarlijks een IDAHOT-actie op poten.



Vanmiddag werd het Antwerpse De Keyser Hotel in de regenboogkleuren geplaatst, door een vlag van maar liefst 25 meter naar beneden “te hijsen”, dit in aanwezigheid van Mr Gay Belgium 2019 Matthias De Roover, Burgemeester Bart De Wever en Antwerps Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar.



Met deze ludieke actie wil Mr Gay Belgium 2019 Matthias De Roover een signaal geven; ‘Ook in tijden van Corona moeten we solidariteit tonen in de strijd tegen holebi- en transfobie en mogen we zeker het welzijn van LGBT’ers niet vergeten.’ ‘IDAHOT 2020 is daarnaast het 30-jarig jubileum van de schrapping van homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Dat konden we niet zomaar voorbij laten gaan.’ aldus De Roover.

Foto's : Lambrechts Stefan