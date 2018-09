Antwerpen droomt van nieuwe titel in waterpolo

Acht speeldagen lang heeft het geduurd maar nu is het dan toch voorbij, Antwerp is niet langer ongeslagen in de hoogste voetbalklasse. Gisteravond in het hartje van Haspengouw had ex-Beerschot Wilrijkcoach, Marc Brys, nog een appeltje te schillen met de Great Old. Zijn Sint-Truiden was efficiƫnter en uitgekookter dan Antwerp, de zege was dan ook verdiend. Het werd 2-0.