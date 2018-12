Antwerpen één van de meest aantrekkelijke ondernemingssteden volgens Financial Times

Antwerpen zet grote stappen vooruit als internationale stad om te ondernemen en te investeren. De stad is voor het eerst opgenomen in de prestigieuze ‘Global Cities of the Future 2018/19’-ranking van fDi Intelligence, het kenniscentrum van de Financial Times rond buitenlandse investeringen.

In de categorie ‘grote steden’ scoort Antwerpen een derde plek voor connectiviteit, waarmee het steden als Kopenhagen, Helsinki en Seattle voorblijft. Daarnaast krijgt Antwerpen ook een bijzondere erkenning voor het stimuleren van innovatie in het kader van de ‘fDi Strategy Awards’. Daarmee schaart Antwerpen zich in het rijtje van innovatieve business-steden als Barcelona, Glasgow en Bogota.

De ‘Global Cities of the Future’-ranking is de meest prestigieuze ranking voor ondernemingssteden op wereldvlak. Een team van experten vergelijkt elke 2 jaar meer dan 120 steden op hun potentieel en aantrekkelijkheid voor internationaal ondernemerschap en investeringen. Antwerpen is sinds 2015 bezig aan een opmars binnen de Europese rankings van fDi Intelligence. Dit jaar krijgt de Scheldestad voor het eerst een erkenning in de ‘Global Cities of the Future 2018/19’-ranking voor steden met een inwoneraantal tussen 500.000 en 750.000 inwoners.

De ‘fDi Strategy Awards’ zijn de prijzen voor het innovatie- en investeringsbeleid van steden. fDi Intelligence beoordeelt daarvoor de dossiers van een 110-tal steden wereldwijd. Nadat Antwerpen eerder dit jaar een zesde plek kreeg voor strategie in de ‘European Cities and Regions of the Future’ ranking 2018/19, behaalt Antwerpen nu ook voor het eerst een globale ‘fDi Strategy Award’.

Connectiviteit en stimuleren van innovatie

Binnen de ‘Global Cities of the Future 2018/19’-ranking haalt Antwerpen een derde plaats in de categorie ‘connectiviteit’. Daarmee erkent fDi Intelligence de uitstekende verbinding van Antwerpen met de wereld via de haven, nabijgelegen luchthavens, een sterk spoor- en centraal gelegen wegennet en een hoogwaardige digitale infrastructuur.

De ‘fDi Strategy Award’ voor het stimuleren van innovatie is een bewijs dat de inspanningen renderen die de stad Antwerpen en partners ondernemen om innovatief ondernemerschap te stimuleren en nieuwe investeringen aan te trekken. Doorslaggevend voor de jury waren de projecten StartupVillage, een tijdelijke hub voor digitale groeibedrijven, en de transformatie van Antwerpen tot ‘living lab’ voor City of Things-toepassingen, wat een fysieke verankering kreeg in de business- en innovatiehub The Beacon.

Fantastische erkenning voor Antwerpen

“Deze awards belonen het ingezette beleid om Antwerpen uit te bouwen tot een innovatieve en aantrekkelijke business-stad”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het geeft kracht aan onze ambitie om concurrentieel te zijn met toonaangevende innovatieve steden in Europa.” Volgens schepen voor economie Caroline Bastiaens geeft dit duidelijk blijk van de ambitie van Antwerpen om altijd vooruit te willen gaan: “Antwerpen blijft innoveren. Het is deze inzet op het vlak van vernieuwing en innovatie die het ideale klimaat schept om in Antwerpen te ondernemen en te investeren. Dat wordt nu ook internationaal erkend.”

fDi Magazine en Davos

De resultaten van de ranking ‘Global Cities of the Future 2018/19’ en van de ‘fDi Strategy Awards 2018’ worden gepubliceerd in de december/januari-editie van fDi Magazine, het investeringsmagazine van het Britse zakenblad Financial Times. Het magazine wordt gelezen door meer dan 200.000 professionals wereldwijd en zal ook verspreid worden tijdens de Annual Meeting van het World Economic Forum in Davos in januari 2019.

(Bron : Stad Antwerpen)