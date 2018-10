Antwerpen een van de meest vervuilde steden in Europa

Antwerpen staat in de top 50 van de meest vervuilde steden wereldwijd voor stikstofdioxide. Binnen Europa staan we zelfs in de top 4 samen met Londen, Parijs en het Ruhrgebied.



Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens die Greenpeace geanalyseerd heeft. De satelliet scande drie maanden lang, elke dag de aarde en gaf zo een beeld van de vervuiling door het verkeer, de industrie en het vliegverkeer. De slechte score voor Antwerpen heeft vooral te maken met het drukke verkeer en de nabijheid van de havenindustrie. Duiding in het atvnieuws van 12u30 met Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit voor Greenpeace.

(archieffoto : Pixabay)