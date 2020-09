Onderwijs Antwerpen en Borsbeek willen geen halftijds onderwijs

Antwerpen en Borsbeek zijn niet van plan om middelbare scholieren vanaf volgende week maar halftijds naar school te laten gaan. In een rapport van de expertengroep die het coronarisico moet inschatten was er sprake van om al over te schakelen van code geel naar code oranje. Dat zou betekenen dat leerlingen vanaf het derde middelbaar maar week om week naar school zouden mogen. Maar zowel in Antwerpen als in Borsbeek zien ze geen reden om nu al over te schakelen op oranje.