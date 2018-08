Vrienden van het Brouwershuis plannen festiviteiten rond 500ste verjaardag Gilbert van Schoonbeke

In het Brouwershuis in Antwerpen hebben schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) en de burgemeester van het Nederlandse Veenendaal, Piet Zoon, vandaag een samenwerkingsakkoord ondertekend over een feestjaar dat beide steden in 2019 willen organiseren rond Gilbert van Schoonbeke (1519-1556).

Die ondernemer had een grote invloed op de uitbouw van Antwerpen in de 'gouden' 16de eeuw en kwam op zoek naar grondstoffen daarvoor in Veenendaal terecht. Over Gilbert van Schoonbeke zelf is eigenlijk niet zo heel veel geweten. Er zijn bijvoorbeeld maar drie portretten bekend die dan ook nog eens nauwelijks onderlinge gelijkenissen vertonen.

Zijn impact op het Antwerpen van zijn tijd was echter groot: hij liet onder meer het Waterhuis, het latere Brouwershuis, bouwen om het tekort aan drinkbaar water voor bierbrouwers op te lossen en kreeg de bouw van een nieuwe stadsomwalling toevertrouwd. Voor dat laatste had hij turf nodig en die vond hij op de plaats waar vervolgens Veenendaal ontstond. Zowel Veenendaal als de 'Vrienden van het Brouwershuis' in Antwerpen hadden al langer plannen voor festiviteiten rond de 500ste verjaardag van de ondernemer.

In Veenendaal komt er onder meer een seminarie, het sportevenement Gilbert Games en een grootschalige Bourgondische maaltijd. Antwerpen werkt aan een lezingenreeks en een concert van Stef Bos en er lopen gesprekken over een gedenkteken. Er zijn ook plannen voor een acht dagen lange 'terugvaart' met een historisch schip van Veenendaal naar Antwerpen. Intussen hoopt de stad Antwerpen uitgerekend in 2019 de restauratie van het Brouwershuis te kunnen aftrappen. Het dossier werd al goedgekeurd door Onroerend Erfgoed, maar het kan nog jaren duren voor de subsidies daadwerkelijk binnen zijn. De stad denkt een vervroeging te kunnen verkrijgen omdat de restauratie dringend is.

(foto : Inventaris Onroerend Erfgoed)