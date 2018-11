Antwerpen (en vooral Linkeroever) zakt weg

Antwerpen zakt ieder jaar met enkele millimeters weg. Dat meldt de krant De Morgen vandaag, op basis van een nieuwe Nederlandse bodemdalingskaart.



Vooral de zone rond Linkeroever en de haventerreinen in de buurt van Doel zakken het felst met zo'n 5 à 6 milimeter per jaar. In de binnenstad is dat maar 1 à 3 millimeter. Een Antwerpse professor vermoedt dat de opspuitingen van de vroegere poldergrond de oorzaak zijn van de verzakking. Die grond werd opgespoten zodat de haventerreinen wat hoger en droger zouden zitten. Al zou ook de structureel lage grondwaterstand door de vele werken in de Antwerpse binnenstad een rol kunnen spelen. Paniek is volgens onderzoekers niet nodig. Zij denken dat de verzakkingen op termijn zullen stoppen.

Foto Belga