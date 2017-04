De hogesnelheidslijn voor de Beneluxtrein komt er niet voor het einde van dit jaar. De lang beloofde verbinding via het station Noorderkempen in Brecht is opnieuw uitgesteld. Na het Fyra-verhaal was het de bedoeling om normale treinen geschikt te maken voor de sporen van de hogesnelheidslijn. Maar die wijzigingen en procedures blijven aanslepen.