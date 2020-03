Antwerpen gaat mondmaskers in winkels in beslag laten nemen

De stad Antwerpen heeft vanmiddag enkele extra maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus, in navolging van de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Een daarvan is dat mondmaskers en andere voor hulpverleners noodzakelijke medische producten enkel nog mogen worden aangeboden in apotheken. Ze zullen in beslag worden genomen als ze nog in andere winkels die nog open zijn, terug te vinden zijn. In beslag genomen producten zullen vervolgens ter beschikking worden gesteld aan de hulpdiensten, aldus de stad. Gisteren doken er nog beelden op van een winkel in de Nationalestraat die mondmaskers aanbood aan woekerprijzen. Die praktijken zouden nu dus tot het verleden moeten behoren.µ

Een andere nieuwe maatregel is dat alle politiekantoren enkel nog op afspraak werken, behalve de grote politiekantoren aan de Noorderlaan en de Oudaan. In het politiekantoor Noorderlaan kunnen burgers 24 uur per dag terecht, aan de Oudaan kan dat dagelijks van 7 tot 18.30 uur, op donderdag van 9 tot 20.30 uur.

Voorts worden in Antwerpen zoals aangekondigd de recyclageparken gesloten en zullen de werknemers daarvan worden ingezet om de reguliere afvalophaling te garanderen. Markten zijn nu ook verboden, maar ook 'ambulante handel'. Alleen kramen die volwaardige take-away maaltijden aanbieden, vormen daarop nog een uitzondering. Snoep- en ijskramen moeten bijvoorbeeld wel dicht, stelt de stad.De nieuwe maatregelen gelden voorlopig tot en met 5 april.

