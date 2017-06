Antwerpen gaat voor WK Wielrennen

Na het Belgisch kampioenschap Wielrennen wil Antwerpen nu ook graag het WK binnenhalen. En dat in 2021. Burgemeester Bart De Wever had daar gisteren een gesprek over met de voorzitter van de Belgische Wielerbond.



Beiden willen de handen in elkaar slaan om het prestigieuze wereldkampioenschap op de weg naar Vlaanderen te halen. De organisatie van zo'n WK kost om en bij de 20 miljoen euro. Erg veel geld, maar Antwerpen en Vlaanderen tonen ambitie om die som bijeen te halen. De wegrit zou, als Vlaanderen de nominatie binnen haalt, in de stad Antwerpen starten. En via de Vlaamse Ardennen finishen in Ronse of Oudenaarde.