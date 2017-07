Antwerpen gaat voorbeeld politiezone Mechelen-Willebroek niet volgen

Antwerpen gaat het voorbeeld van de politie Mechelen-Willebroek niet volgen. Die wil nagaan of iedereen wel gelijk behandeld wordt bij identiteitscontroles, ook allochtonen.

Daarom moeten agenten bij elke controle aangeven wie ze controleren en waarom ze dat doen. Groen vindt dit een uitstekend initiatief en wil dat deze maatregel wordt uitgebreid naar andere politiezones. Minister van binnenlandse zaken Jambon heeft echter bedenkingen bij het project.

"Ons uitgangspunt is dat we onze politiemensen voldoende vertrouwen moeten geven om te werken in het kader waarover ze beschikken", zegt de woordvoerder van de minister. Hij merkt vooreerst op dat het project een bevoegdheid is van de lokale politie, waarvan het kabinet nog onvoldoende de concrete context kent. En "natuurlijk is het zo dat etnische profilering iets is wat we niet willen", luidt het. Toch wijst hij erop dat het kabinet vertrekt vanuit de context dat er voldoende vertrouwen moet worden gesteld in politiemensen. "De regels zijn duidelijk, de deontologische code is er. We gaan ervan uit dat ze weten wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen".

Ook bij de Antwerpse politie klinkt het dat het aan de agenten is om te bepalen of ze een identiteits-controle doen of niet.

"De schriftelijke motivatie gaan we niet doen. Wanneer het nodig is, nemen we de motivatie mee in het PV. Het is aan onze mensen in bepaalde situaties om te bepalen of ze een identiteitscontrole doen of niet. Dat kan aan op basis van de systematische identiteitscontroles in bepaalde zones of op basis van de wet op het politieambt. Mochten er klachten zijn over een controle, dan krijgen we die via Intern Toezicht binnen. Maar het is nog niet voorgevallen dat onze politiemensen de controle niet konden motiveren. Weet dat elke identiteitscontrole ook gelogd wordt in de Algemene Nationale Gegevensbank." zegt Wouter Bruyns van de Lokale Politie Antwerpen.