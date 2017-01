Antwerpen gaststad voor EK hockey 2019

De EuroHockey Championships komen in 2019 naar Antwerpen, dat hebben de Europese Hockey Federatie en de Koninklijke Belgische Hockey Bond beslist. Het evenement vindt plaats in sportcentrum Wilrijkse Plein waar Sporting A, de sportdienst van de stad, recent nog investeerde in hoogwaardige hockeyinfrastructuur.

Na het Europese kampioenschap in Boom (2013) en de World League in Brasschaat (2015) komt er terug een groot hockeytornooi naar de provincie Antwerpen. In 2019 is de stad Antwerpen gaststad voor het EK outdoor hockey voor mannen en vrouwen. Alle hockeyfans kunnen de Red Lions en de Red Panthers aanmoedigen in sportcentrum Wilrijkse Plein, waar Sporting A recent twee gloednieuwe hockeyvelden aanlegde.

“We zijn heel trots om dit hockeyevenement naar Antwerpen te kunnen halen. De afgelopen jaren heeft de stad sterk geïnvesteerd in hockeyinfrastructuur. Vandaag zijn we heel blij dat die investeringen hun vruchten afwerpen met het aantrekken van dit topevenement”, zegt schepen voor sport Ludo Van Campenhout.

Antwerpen heeft een rijke hockeygeschiedenis. Zo vonden er in de laatste 5 jaar 3 internationale toptornooien plaats in de provincie: het Olympisch kwalificatietornooi dames in 2012, het Europees kampioenschap mannen en vrouwen in 2013 en de World League in 2015. Van de 43.000 actieve hockeyleden van de Koninklijke Belgische Hockey Bond spelen er meer dan 10.000 in hockeyclubs in de provincie Antwerpen. Van de 87 Belgische clubs zijn er 14 Antwerpse clubs. Met de investeringen in hockeyinfrastructuur en de oprichting van de nieuwe Antwerpse hockeyclub ‘Olympia’ wil Antwerpen meer dan ooit het epicentrum zijn van de Belgische hockeywereld. De organisatie van dit grote tornooi in 2019 zet deze ambitie alleen maar kracht bij.

Het EK 2013 in Boom was voor het Belgische hockey een ongezien succes: meer dan 40.000 toeschouwers, iedere dag dolle sfeer in de tribunes en topentertainment op en naast het veld. Daarnaast was er veel media-aandacht en bereikten de kijkcijfers ongekende hoogten. Voor Serge Pilet, secretaris generaal van de KBHB, wordt het in 2019 alleen maar beter, groter en grootser. “Na de prachtige zilveren medaille van de Red Lions in Rio, weet heel België ondertussen dat de hockyers bij de absolute wereldtop behoren. Ook de Belgische dames zijn goed op weg om hetzelfde traject te volgen. Het EK 2019 wordt dé uitgelezen kans voor iedereen, hockeyfan of leek, om onze topteams aan het werk te zien en te proeven van de onnavolgbare hockeysfeer”, aldus Pilet.