Op de universiteit Antwerpen is de algemene mondmaskerplicht al opnieuw ingevoerd. Het dragen van een mondmasker was al van bij de start van het academiejaar verplicht, maar er was een uitzondering: wie neerzat en afstand kon houden moest geen mondmasker dragen. De besmettingen in het hele land stijgen, en de universiteit wil voorkomen dat bij een besmetting in de aula, meteen de hele aula moet thuisblijven. Ook de universiteit van Gent, nam enkele dagen geleden al dezelfde beslissing. De studenten reageren nu verdeeld.