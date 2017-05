Antwerpen gaststad voor EU Cleantech Forum 2018

Met de komst van EU Cleantech Forum naar Antwerpen in 2018, werkt Flanders Cleantech Association en VITO verder aan de internationalisering van de Vlaamse cleantechindustrie.

De Cleantech Group organiseert jaarlijks een Europees forum voor start-ups, groeibedrijven en venture capitalists in de cleantech sector. Vandaag kondigde Antwerps schepen Koen Kennis op het Cleantech Forum Europe 2017 in Helsinki aan dat dit internationaal congres volgend jaar naar Antwerpen komt.

Koen Kennis, schepen voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en binnengemeentelijke decentralisatie: “De keuze voor Antwerpen en Vlaanderen ligt voor de hand: cleantech, sustainable chemistry en circulaire economie zijn strategische groeisectoren in Antwerpen en Vlaanderen. In Antwerpen zien we vandaag een stevige groei in deze sector. Ik denk bijvoorbeeld aan Kebony, FRX Polymers en Avantium die de voordelen van co-siting in Europa’s belangrijkste chemische cluster ontdekt hebben. We zijn tevreden dat we deze topbijeenkomst hier kunnen verwelkomen.”