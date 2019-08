"Antwerpen gebruikt te weinig haar zonnepotentieel" (VIDEO)

Schepen van leefmilieu Tom Meeuws wil dat de nieuwe Vlaamse regering snel werk maakt van een regelgeving voor het zogenaamde zonnedelen. Dat moet het mogelijk maken om te investeren in zonnepanelen op daken waarvan je zelf geen eigenaar bent. Een nieuwe Europese richtlijn maakt dit makkelijker, maar ons land heeft in principe nog tot 2021 om die richtlijn in wetgeving om te zetten. Tom Meeuws wil dat het sneller gaat, want Antwerpen loopt achter wat zonnepanelen betreft.