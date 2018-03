Antwerpen geeft studenten gratis treintickets om de stad te komen verkennen

“Studeren in Antwerpen, da’s studeren in het echte leven.” Met die belofte wil Antwerpen jongeren overtuigen om in de Scheldestad te komen studeren. De stad nodigt laatstejaars uit het secundair onderwijs bovendien uit om zelf Antwerpen als studentenstad te komen ontdekken. Daarvoor zijn er gratis treintickets (H/T) beschikbaar via www.studereninantwerpen.be. Wie zijn ervaringen deelt op Instagram, maakt bovendien kans op een VIP-studentenweekend in Antwerpen.

De stad Antwerpen telt 48.000 studenten en is daarmee de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen, na Gent. Om deze positie te behouden en te versterken, wil de stad elk jaar nieuwe studenten overtuigen om voor Antwerpen te kiezen.

Dit jaar organiseert de stad Antwerpen daarom een campagne met gratis treintickets. Zo zet ze zich op een originele manier in de kijker als studentenstad. Waar je gaat studeren is immers bijna even belangrijk als wat je gaat studeren. Of zoals Herman Van Goethem, rector UAntwerpen, het zelf stelt: “In Antwerpen studeer je in een labo van de grootstad.”

Antwerpen nodigt uit: gratis treintickets voor een dagje Antwerpen

Dankzij de gratis treintickets kunnen jongeren gemakkelijk een citydagtrip boeken naar de hippe en levendige studentenstad. Via de website www.studereninantwerpen.be kunnen scholieren van het vijfde of zesde middelbaar of studenten jonger dan 26 jaar die elders studeren en de overstap overwegen naar Antwerpen een gratis ticket aanvragen. Wie op Instagram nog foto’s of een filmpje post met #studereninantwerpen maakt bovendien kans op een echt VIP-studentenweekend in Antwerpen.

Voor nieuwsgierige studenten in spe is de actie dé mogelijkheid om zelf te ervaren wat Antwerpen te bieden heeft. Wie dichtbij woont en Antwerpen al dénkt te kennen, ontdekt misschien dat dat toch niet helemaal zo is. Voor wie verder weg woont en nog niet aan Antwerpen gedacht heeft, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. De actie loopt nog zolang de voorraad strekt.