Antwerpen hangt boete boven het hoofd wegens te grote luchtvervuiling

De luchtvervuiling in Antwerpen en Brussel is te groot, vindt Europa, voornamelijk door het grote aantal dieselwagens in ons land.

In beide steden wordt het maximum van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter overtreden. Greenpeace vindt dat België zich te veel verschuilt achter het dieselgate-schandaal, “terwijl al lang geweten is dat dieselwagens te veel uitstoten”. De grens van 40 microgram stikstofdioxide moest eigenlijk al in 2010 worden gehaald, maar dat lukte niet in de Antwerpse haven, de Antwerpse agglomeratie en Brussel. “We hebben Europa toen uitstel tot 2015 gevraagd”, is te horen bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. “Voor beide Antwerpse gebieden hebben we dat gekregen, maar voor Brussel niet.

De hoofdstad is dus al sinds 2010 in overtreding met de Europese normen. Antwerpen kreeg uitstel tot 2015, maar in de Antwerpse agglomeratie werd ook toen de norm niet gehaald.” Voor 2015 vraagt België nu een uitzondering, wegens het dieselgate-schandaal. Dieselwagens stoten immers veel meer schadelijke stoffen uit dan we twee jaar geleden hadden gedacht. Als Europa niet meegaat in die redenering, dreigt een inbreukprocedure te worden opgestart, met mogelijk boetes tot gevolg. Voor Brussel, dat dus al sinds 2010 in overtreding is, werd die procedure al gestart.

De Europese milieu-organisaties, verzameld in het European Environmental Bureau (EEB), gaan niet akkoord met de vraag om een uitzondering. “Dieselgate wordt nu als excuus gebruikt, maar de overheden wisten al jarenlang dat diesels in de praktijk veel meer uitstoten dan uit de officiële tests blijkt”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Telkens er de voorbije jaren werd geopperd om die testcyclus aan te passen, werd dat geblokkeerd door de meeste lidstaten, waaronder ook België. En nu blijkt hoe schadelijk stikstofdioxide is, vooral voor jonge kinderen.”