Antwerpen heeft eerste professor dierenrechten

Leerlingen uit de Spectrumschool in Deurne hebben een boek geschreven, samen met auteur Fikry El Azzouzi. 'Mogen de wijze jongens winnen, gij weet' is een verzameling geworden van persoonlijke verhalen van jongeren uit het Antwerpse beroepsonderwijs, die zelf hun verhaal op papier zetten. Ze laten zo zien dat ze niet enkel iets met hun handen kunnen. Woensdag wordt het boek voorgesteld in De Roma in Borgerhout.