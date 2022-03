Antwerpen heeft locatie op het oog om 500 Oekraïense gezinnen op te vangen: "Spoor Oost wordt het niet"

De stad Antwerpen heeft een plek op het oog om 500 Oekraïense gezinnen collectief op te vangen. Binnen enkele dagen moet daar meer duidelijkheid over komen. Burgemeester De Wever is voorstander van de collectieve opvang van vluchtelingen. Hen allemaal een leefloon geven vindt hij geen goed idee, omdat ze dan in de anonimiteit verdwijnen. De Wever denkt als nooddorp aan een grote campingplaats. Spoor Oost wordt het alvast niet.