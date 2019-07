Als er opnieuw een hittegolf door onze regio trekt worden de openingsuren van de winkels in Antwerpen mogelijk aangepast aan het weer. Daar wordt momenteel druk over nagedacht. Met de hitte bleven heel wat handelszaken deze week gesloten, maar tijdens een volgend temperatuurrecord zouden ze enkel op de middag sluiten, om dan 's avonds langer open te blijven, wanneer de temperatuur draaglijker is. Naar zuiders model, zeg maar.