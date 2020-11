'Antwerpen Helpt' opnieuw opgestart

Tijdens de eerste lockdownperiode in maart bracht de stad Antwerpen hulpbehoevende buurtbewoners in contact met vrijwilligers via het platform Antwerpen Helpt. Door de nieuwe besmettingsgolf kunnen sommige Antwerpenaars opnieuw moeilijk naar de winkel of de apotheek of hun hond uitlaten. Het platform maakt nu een nieuwe start om hulpvragers en hulpverleners opnieuw te koppelen.

Antwerpen Helpt zoekt vrijwilligers om de meer kwetsbare Antwerpenaars te helpen.

Dat gaat van een kaartje of tekening sturen, tot telefonische computerhulp, eten afhalen of naar de apotheek gaan. In de voorbije periode hielpen dankzij Antwerpen Helpt ook heel wat nieuwe vrijwilligers bij de voedselbedeling. Bewoners die hulp zoeken vragen dit ook via Antwerpen Helpt.

Tom Meeuws is blij met de doorstart van Antwerpen Helpt: “De coronacrisis zorgde, naast het vele leed, ook voor een nooit geziene solidariteitsgolf in onze stad. Heel wat Antwerpenaars willen eenzame of oudere buurtbewoners een handje helpen. Het gaat vaak om kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Dankzij Antwerpen Helpt leerden buurtbewoners mekaar ook beter kennen. Dat was soms confronterend: achter de gevels kan heel wat eenzaamheid schuil gaan. Ook op plekken waar je het niet verwacht.”

Alle activiteiten waarmee burgers elkaar kunnen helpen, staan op www.antwerpen.be/antwerpenhelpt. Bewoners die hulp zoeken kunnen er het formulier invullen of kunnen telefonisch terecht op het gratis nummer 0800 670 10.

(archieffoto Pixabay)