Antwerpen in Lonely Planets top 10 van te bezoeken wereldsteden

Antwerpen is opgenomen in de top 10 ‘Best in Travel 2018’ van Lonely Planet. Het expertenpanel van de toonaangevende reisgids roept de stad uit tot een van de must visits voor reizigers en toeristen. Deze plaats in de top 10 zal heel wat aandacht voor Antwerpen opleveren en zal ongetwijfeld veel reizigers inspireren om een citytrip te plannen naar de stad.

Antwerpen is de nieuwe place to be volgens de experts van Lonely Planet. Die selecteerde Antwerpen als een van de 10 beste steden om het komende jaar te bezoeken. Dat heeft tal van redenen: het Museum Plantin-Moretus, het oeuvre van Rubens, de enorme schat aan erfgoed, de toonaangevende mode, het bruisende nachtleven en nog veel meer. Ook het komende Barokjaar haalt Lonely Planet aan als een reden om Antwerpen te bezoeken in 2018. Deze erkenning is fantastisch nieuws voor Antwerpen. Lonely Planet is immers een van de belangrijkste spelers op de internationale toerismemarkt.

‘Best in Travel’ is een initiatief van Lonely Planet, zowat de belangrijkste reisgids ter wereld, zowel op papier als online. Elk jaar brengt de gids een panel van experts bij elkaar, reisjournalisten en professionals uit de sector. Dat selecteert dan de beste bestemmingen in verschillende categorieën: best city, best country, best region en best value. Het baseert zich daarvoor niet op bezoekerscijfers van voorgaande jaren, maar voorspelt welke plekken het komende jaar écht de moeite waard zijn.



Elke winnende locatie krijgt een eigen pagina met wervende verhalen en content op http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel. De Best in Travel-campagne werd vandaag gelanceerd.

Schepen voor toerisme Koen Kennis: ‘Dit is een fantastische erkenning voor Antwerpen. We bereiken hiermee een enorm groot publiek: in 2017 verschenen er wereldwijd meer dan 3400 persartikels over de top 10, werd het website-artikel 2,8 miljoen keer bekeken en op social media waren er zelfs meer dan 230 miljoen views. Deze waardering is een extra impuls voor ons om Antwerpen actief te blijven promoten in binnen- en buitenland.’