Antwerpen in trek bij vluchtelingen

Nergens zijn er zoveel vluchtelingen bijgekomen als in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten.

Die heeft uitgezocht waar de 49.000 vluchtelingen die de voorbije vier jaar zijn erkend nu verblijven. Vooral Antwerpen blijkt dus in trek. 5800 vluchtelingen zijn naar onze stad gekomen. Geen enkel stad komt nog maar in de buurt van dat aantal. Burgemeester De Wever haalde het grote aantal vluchtelingen in debatten al aan als verklaring voor de toegenomen armoede in de stad.