"Antwerpen is niets zonder Brussel"

Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) klaagt in de krant 'De Zondag' aan dat N-VA 'al het Vlaamse en federale geld naar Antwerpen sluist', ten nadele van Brussel en andere steden. "Wat is Antwerpen zonder Brussel? Niets."

In De Zondag herhaalt Vanhengel dat hij in Brussel geen coalitie met N-VA ziet zitten 'door de manier waarop die partij naar Brussel kijkt'. "Ik ga zelfs meer zeggen. Wat vandaag gebeurt, vind ik zeer ongezond. Bart De Wever en N-VA sluizen al het Vlaamse en federale geld naar Antwerpen. Dat is ten nadele van Brussel en andere steden", klaagt Vanhengel aan.

Volgens de liberale minister hebben de twee grootste Belgische steden elkaar nochtans nodig. "Wat is Antwerpen zonder Brussel? Niets. De twee economische motoren van ons land hebben elkaar nodig. Guy Spitaels (PS) werd destijds verketterd omdat hij Henegouwen bevoordeelde. Vandaag hoor ik niemand 'stop' zeggen. Maar de groei van Brussel wordt zo wel gefnuikt."