Antwerpen is weer een Caravaggio rijker

In het M HKA werd vanmorgen een schilderij van Caravaggio uit de late 16e eeuw opgehangen. De tentoonstelling Sanguine/bloedrood is daarmee compleet.

'Boy bitten by a lizard' ofwel 'jongen gebeten door een hagedis'. Zo heet het schilderij. Het werk komt over uit Firenze met gewapend transport. Met veel zorg werd het vanmorgen uitgepakt en opgehangen. Het is al de tweede Carravagio in de tentoonstelling Sanguine/bloedrood, waarvan Luc Tuymans de curator is. De tentoonstelling haalt via bruiklenen een aantal sleutelwerken uit de Barok naar Antwerpen.