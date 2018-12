Antwerpen kandidaat voor WK Artistieke Gymnastiek 2023

Antwerpen is kandidaat voor het Wereldkampioenschap Artistieke Gymnastiek in 2023. De gymnastiekfederatie Vlaanderen zou het kampioenschap graag laten plaatsvinden in het Sportpaleis en de Lotto Arena.

In 2013 vond het WK al eens in Antwerpen plaats. Het is, na de Olympische Spelen, de belangrijkste en grootste gymnastiekcompetitie ter wereld. Zo'n 500 seniorgymnasten uit meer dan 80 landen nemen het tegen elkaar op.

Begin mei beslist de Internationale Gymnastiekfederatie of Vlaanderen het WK toegewezen krijgt.

(Foto : © Belga)