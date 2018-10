De politiek in Brasschaat heeft er bewogen jaren opzitten. Met vlak voor deze verkiezingen nog een tweede burgemeesterswissel. Koen Verberck nam in 2014 de taken over van Jan Jambon. Maar Verberck zette in augustus een stap opzij. Z'n partijgenoot en schepen van Lokale Economie Philip Cools kwam op z'n plaats terecht. Maar alles begon met de uitslagen van 2012. Er kwam toen een einde aan de heerschappij van de christendemocraten in Brasschaat. Voor het eerst was niet CD&V de grootste partij. N-VA behaalde een monsterscore van 39 procent. Maar CD&V bleef wel aan boord van het bestuur. Samen halen ze 23 zetels van de 33.