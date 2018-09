In Wijnegem was er in 2006 van N-VA nog geen sprake. Zes jaar later werden ze met voorsprong de grootste partij. Burgemeester Ivo Wynants gaf de Wijnegemnaar wat hij wou: hij sloot een coalitie met de tweede grootste partij, DURF!. Enigszins verrassend toch omdat dat eigenlijk een Wijnegemse versie van de Groenen is. Grote verliezer was de CD&V. Sinds jaar en dag de grootste partij in Wijnegem, maar nu dus nummer 3 en in de oppositie.