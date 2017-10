Antwerpen krijg 'puistenbar'

In Antwerpen opent deze maand een 'puistenbar'. Initiatiefnemer is YUN Probiotherapy. Ze willen Antwerpen veroveren met een pop-upbar waar iedereen terecht kan voor gezichtsbehandeling. Dat is Gazet van Antwerpen te weten gekomen.

Zit je met acne, eczeem of rimpels? Dan kan je binnenkort terecht in de 'puistenbar'. Aan de Wiegstraat komt een tijdelijke shop voor gezichtsbehandeling en informatie over huid en gelaat. YUN is een biotechbedrijf dat op deze manier bekendheid wil verwerven.