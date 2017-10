Antwerpen krijgt 36 nieuwe hybride bussen

De provincie Antwerpen krijgt binnenkort 36 extra hybride bussen. Daarmee stijgt het aantal hybride bussen in de provincie naar 78, of 1 op 7. Met deze investering van ruim 11 miljoen werkt De Lijn voort aan de vergroening en vernieuwing van haar vloot. De eerste nieuwe voertuigen worden volgend voorjaar in gebruik genomen.

Dankzij de instroom van 36 hybride bussen (type: Citea SLE Hybrid) groeit de hybride vloot in Antwerpen tot 78. Dat is ruim een kwart van de hybride vloot van De Lijn.

De nieuwe hybride bussen kunnen over een beperkte afstand volledig elektrisch rijden. Dit is erg gunstig voor het gebruik en aangenaam voor de chauffeur. Zo kunnen de buslijnen vanuit de streek op termijn zonder uitstoot in de steden rondrijden. Elders rijden ze hybride, dus met een mix van batterijen en een dieselmotor. De bussen kunnen ook over hun hele traject elektrisch rijden, mits ze daarvoor aangepast worden en er installaties voor snelladen langs hun trajecten komen.

Vanaf 2019 investeert De Lijn alleen nog bussen met een alternatieve aandrijving, op voorwaarde dat de technologie op punt staat. Het gaat om hybride bussen, bussen op waterstof en op elektriciteit. Het Klimaatfonds van de Vlaamse overheid zorgt voor extra middelen voor de versnelde vergroening. Eind 2019 wil De Lijn ook twee elektrische bussen in gebruik nemen in Antwerpen.

(bericht en foto : De Lijn)