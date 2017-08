Antwerpen krijgt 5 tuinstraten

Vijf straten in Antwerpen worden omgevormd tot tuinstraten. De stad maakt daar geld voor vrij. In zo'n tuinstraten wordt de auto zo goed als gebannen. Er komt groen op de weg en aan de gevels en er is meer speelruimte voor kinderen.



In nieuwe woonwijken, zoals Regatta op Linkeroever en het Groen Kwartier in Antwerpen bestaan de tuinstraten al. Maar nu worden ook oudere wijken aangepakt. In Berchem, Antwerpen-Noord, Deurne en Borgerhout. Het gaat om straten die vroeger al heraangelegd zijn als woonerf. Nu zijn het betonnen vlaktes zonder groen. En dat verandert dus. Het idee van de tuinstraten werd twee jaar geleden al gelanceerd. Maar nu komen z'er dus ook echt. Toelichting door Schepen Rob Van de Velde in het atv-middagnieuws. (om 14u30 en 15u30).

(foto : Stad Antwerpen)