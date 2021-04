Antwerpen krijgt als eerste 'slimme fietsen' van Blue-Bike

Blue-bike, het Belgische deelfietsensysteem dat nu aan 72 trein-, tram-, busstations en park-and-rides te vinden is, lanceerde vandaag een nieuw slotsysteem. Het gaat om een ‘slim slot’ op de fietsen dat je kan openen met een chipkaart of een app. Antwerpen krijgt daarmee de primeur: het zijn de eerste Blue-bikes in België met de nieuwe technologie. De stad kreeg er bovendien vier nieuwe locaties voor de blauwe deelfietsen bij, namelijk aan de stations Antwerpen-Luchtbal, Antwerpen-Noorderdokken en twee aan het station van Ekeren. Gebruikers krijgen tijdelijk een korting om de nieuwe fietsen en locaties te ontdekken.

Het Blue-bikesysteem werkt met een jaarlijks lidmaatschap van 12 euro en een prijs per rit. De leden kunnen vandaag op 72 locaties (de vier nieuwe meegeteld) in België de tweewielers ontlenen via een sleutelautomaat of slim slot. “Dankzij de slimme sloten zullen we bijvoorbeeld snel fietsen kunnen installeren op nieuwe locaties, zoals mobiliteitsknooppunten”, vertelt Anne Coppens, directeur van Blue-mobility.

Het nieuwe slot heeft een gps-module en is eenvoudig contactloos te openen met een Blue-bike- of MoBIB-kaart. Maar je kan evengoed de QR-code scannen met de Blue-bikeapp. Die grotere keuze verlaagt de drempel voor gebruik en verbetert de gebruikerservaring.



Er is een afgebakende parkeerzone. Wanneer de klant het slot vergrendelt in dat gebied, eindigt de rit automatisch.

Blue-bike rolt haar slimme technologie voor het eerst uit in Antwerpen, en koppelt dat aan de opening van vier nieuwe fietsontleningsstations. Tot vandaag kon je in de stad al op drie locaties de blauwe deelfietsen ontlenen: aan de stations Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Zuid. Om ook het noorden van de stad beter te bedienen en reizigers een vlot alternatief te bieden met het oog op de (nakende) werken aan de Oosterweelverbinding op rechteroever, openen daar nu vier nieuwe locaties. Namelijk aan de stations Antwerpen-Luchtbal, Antwerpen-Noorderdokken en twee aan het station van Ekeren. Ze zijn allevier gelegen aan de fietssnelweg F14 (Antwerpen-Essen).



Slim naar Antwerpen komt tijdelijk tegemoet in de ritprijs met een slimme Blue-bike op de nieuwe locaties, en ook de Vlaamse overheid legt 1 euro per rit bij. Hierdoor zakt het tarief van 3,15 naar 1,15 euro per rit van maximaal 24 uur. Die korting moet de drempel verlagen om de slimme deelfietsen uit te proberen. Het voordelig tarief geldt zolang de voorraad strekt of tot uiterlijk 15 november 2022.

Foto Belga