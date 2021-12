Nieuws Antwerpen krijgt eerste Jumbo City van het land: "Hetzelfde aanbod aangevuld met tussendoortjes"

In Antwerpen is vanochtend de eerste Jumbo City van het land opengegaan op de Teniersplaats. De Nederlandse winkel wil dezelfde prijzen bieden als een gewone Jumbo, maar zet ook in op een snelle hap voor de passant of shopper. De opening lokte meteen heel wat nieuwsgierigen en die konden het nieuwe assortiment wel smaken.