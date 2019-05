Antwerpen krijgt eerste ‘zwevende’ appartementen van Vlaanderen

Antwerpen krijgt er een nieuwe landmark bij, vergelijkbaar met het Havenhuis en het MAS. Het gaat om de historische, leegstaande Montevideopakhuizen op ‘t Eilandje die nu deels omgevormd worden tot hippe kantoorruimtes. Het zal echter vooral het nieuwe residentiële deel ernaast zijn dat in het oog zal springen. Daar zullen namelijk de eerste zwevende luxe appartementen van Vlaanderen komen, zestien in totaal. En dat “zweven” mag gerust letterlijk genomen worden. Projectontwikkelaar DCA Woonprojecten nam speciaal voor dit project een team van toparchitecten onder de arm.

Zestien luxe appartementen op vijf meter hoogte die - bijna letterlijk - ‘zweven’ boven het Limaplein op ‘t Eilandje. Dat is in een notendop hoe het gloednieuwe Montevideo-project eruit zal zien. En dat mag best uitzonderlijk genoemd worden. De eerste verdieping van het nieuwe gebouw én alle drie verdiepingen erboven zullen namelijk maar liefst 13 meter uitsteken met een overkraging - oftewel een porte à faux - over de volledige breedte van de appartementen. Dit technisch huzarenstukje is haast ongezien in ons land, zeker voor een residentiële bouw. Speciaal voor dit project neemt ontwikkelaar DCA Woonprojecten een team van toparchitecten - waaronder M2 Architecten onder de arm.

Philip Mortelmans, M2 Architecten : “Bij het ontwerp van het gebouw en de keuze van de materialen hebben we onze inspiratie opgedaan bij de haven en de oude havenkranen. We kiezen voor een speciaal soort staal die erg doen denken aan de industrie die hier vroeger heerste. Het resultaat is een markant gebouw dat uniek zal zijn in het Antwerpse stadsbeeld. Of sterker nog: uniek in het Belgische landschap.” Stukje geschiedenis

Al even opvallend is dat het om de herontwikkeling van één van de laatste originele pakhuizen op ‘t Eilandje gaat. Voor de restauratie - in samenwerking met Callebaut Architecten - hergebruikt projectontwikkelaar DCA Woonprojecten zoveel mogelijk materiaal. Maar liefst een derde van de kosten gaat volledig naar de restauratiewerken. Zo worden de 2.500 m2 originele klinkers opnieuw aangelegd, wordt de honderd jaar oude structuur van het plafond als vanouds hersteld, keren de muren terug in hun originele staat en krijgen de oorspronkelijke houten poorten een serieuze opknapbeurt.

Luc Neefs, bestuurder DCA : “De restauratie van de Montevideopakhuizen gebeurt met het grootste respect voor het monumentale karakter. Er worden zoveel mogelijk bestaande materialen gerecupereerd. Zo herstellen we het unieke gebouw niet alleen in ere, we brengen tegelijkertijd een stukje geschiedenis opnieuw tot leven.” Honderd jaar oude pakhuizen

Na het gerenommeerde Antwerpse havenhuis en het MAS krijgt Antwerpen er dus opnieuw een gebouw met internationale allure bij. En dat die nieuwe ontwikkeling op ‘t Eilandje komt, hoeft niet te verbazen. ‘t Eilandje stond ooit vol met pakhuizen maar toen de industrie daar stilaan wegtrok, duurde het niet lang voor het één van de vergeten plekken van Antwerpen werd. Vandaag is sprake van een totale heropleving en is de wijk één van de snelst groeiende wijken van Antwerpen: tussen 2010 en 2015 alleen kwamen er 58 nieuwe gebouwen bij.