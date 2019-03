Antwerpen krijgt explosievenhond

Op vrijdag 15 maart stelt Politiezone Antwerpen haar nieuwste aanwinst voor: Billy. Billy is de eerste dynamische explosievenhond van de Antwerpse politie en is voorlopig uniek voor de lokale politie in ons land.

Deze week wordt Billy officieel voorgesteld. Billy is de nieuwste aanwinst voor het Antwerpse politiekorps. Het dier is getraind om explosieven op te sporen. Vrijdag is er een demonstratie in het bijzijn van burgemeester Bart De Wever.