Antwerpen krijgt havenprocureur en nieuwe taskforce om drugsmilieu aan te pakken

In het Antwerpse Havenhuis is vanochtend het langverwachte Stroomplan voorgesteld, dat een geïntegreerde aanpak van de aan de haven gelinkte drugscriminaliteit moet realiseren. Er komt een taskforce van op termijn zowat 80 medewerkers van de Antwerpse lokale politie, de federale gerechtelijke politie en fiscale en sociale inspectiediensten die samen onder één dak gaan opereren.

Het havengebied krijgt ook een eigen 'havenprocureur' die zowel op Antwerps als op Oost-Vlaams grondgebied bevoegd zal zijn. De taskforce krijgt de naam Kali-team mee, naar een hindoegodin die boze geesten bestrijdt maar ook met een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali waar drugskartels erin slaagden op alle niveau's te infiltreren. 'Daar zijn we in Antwerpen gelukkig nog lichtjaren van verwijderd', zegt burgemeester Bart De Wever. 'Maar het stijgende cashvolume van drugsbendes zorgt er wel voor dat zij de stad en samenleving kunnen ontwrichten. Voor heel wat jongeren is er bijvoorbeeld een soort parallel leven dat zich aanbiedt, een perspectief op snel geldgewin in de plaats van hard te knokken om kansen te grijpen. Het Kali-team moet net dat bestrijden, door malafide businessmodellen te kraken.'

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk, omdat drugsbendes steeds meer de mazen van het net opzoeken tussen de bevoegdheden en prioriteiten van verschillende diensten die hen bestrijden. 'De overlast van drugscriminaliteit in de stad Antwerpen is de voorbije jaren al fors teruggedrongen, maar er is meer nodig om te strijden tegen de clans die hand- en spandiensten leveren aan de internationale kartels', zegt hij. 'Zij switchen tussen de boven- en onderwereld en het is daar dat we hen moeten klissen.'Er komt ook onder meer een proefproject rond het screenen van havenmedewerkers en meer samenwerking met buitenlandse overheden.

