Antwerpen krijgt opnieuw eigen Oktoberfest

De Dulle Griet ziet er nu beter uit dan ooit tevoren. Het schilderwerk van Pieter Breughel verliet anderhalf jaar geleden onze stad voor restauratiewerken in Brussel. Vandaag werd het resultaat van de restaurateurs, die maandenlang nauwkeurig te werk gingen, onthuld. Onze schepen van Cultuur, Carolien Bastiaens, was erbij en is heel enthousiast.