Negen dagen geleden kregen de binnenspeeltuinen het verlossende nieuws dat ze eindelijk hun deuren en hun ballenbad weer mochten openen. Tot grote vreugde van de uitbaters, die er moeilijke maanden hebben opzitten. Maar ook heel wat kinderen, en bijgevolg hun ouders, hadden die speelparadijsjes gemist. SInds de heropening is het nog niet rustig geweest in de binnenspeeltuinen, en dat konden we vandaag ook zien in Jobland in Sint-Job.