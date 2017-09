Antwerpen krijgt z’n eigen Oktoberfest

Wie graag bier drinkt en lederhose in de kast heeft hangen, hoeft dit jaar niet naar München te reizen om er Oktoberfest te vieren. Want op 30 september is er de derde editie van het ‘Oktoberfest Brasschaat’. Thema dit jaar: Wir gehen zur Schelde! En dat mag je héél erg letterlijk nemen, want ondanks de naam, verhuist het feest dit jaar naar de Waagnatie in Antwerpen.

Organisatoren Patrick van Pinxten en Marc Reijntjes: “Gezien de enorme groei van ons event waren we genoodzaakt om voor de derde editie een nieuwe locatie te zoeken. Van het Kasteel van Brasschaat gaat het naar Antwerpen. De Waagnatie bleek dé geschikte plek. Ook dit jaar zal het Oktoberfest met een humoristische knipoog veel leuke en muzikale acts hebben, alles in het teken van het Duitse Munchener Oktoberfest. Zo is er een grenspost, een minibar (letterlijk) en zelfs de danseressen van de Schatzi bar uit Ischgl.”