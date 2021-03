Antwerpen lanceert campagne 'Allemaal Antwerpenaar' tegen discriminatie

De stad Antwerpen heeft maandag een nieuwe campagne tegen racisme en discriminatie gelanceerd die ertoe moet bijdragen dat elke inwoner van de stad 'zich 100 procent Antwerpenaar kan voelen en helemaal zichzelf kan zijn'.

De campagne krijgt de naam 'Allemaal Antwerpenaar' en bundelt onder meer verhalen en tips, maar roept de Antwerpenaar ook op om zelf deel te nemen. In het straatbeeld duiken de komende dagen portretten en spiegels op. Centraal in de campagne staat de nieuwe website www.allemaalantwerpenaar.be, waar je verhalen vindt van diverse Antwerpenaren over de positieve en negatieve ervaringen die ze al hadden in de stad. Uit die verhalen moet onder meer blijken dat een klein gebaar of woord al veel kan betekenen om iemand zich thuis te laten voelen en dat iedereen dus eigenlijk een verschil kan maken.

Je vindt op de site ook cijfers rond diversiteit in Antwerpen, lees-, kijk- en luistertips en informatie over discriminatie en hoe je dat kan aanpakken of melden.De campagne komt er in aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart en gaat ook gepaard met affiches in het straatbeeld, maar ook spiegels. 'We vragen voorbijgangers om letterlijk in de spiegel te kijken en zichzelf twee vragen te stellen: durf jij helemaal jezelf zijn en geef jij anderen de ruimte om zichzelf te zijn? ', zegt schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (sp.a). 'Die tweede vraag is minstens even belangrijk als de eerste, want ervoor zorgen dat elke inwoner zich echt Antwerpenaar voelt, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.'