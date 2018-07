Antwerpen lanceert rolstoeltoegankelijke toeristische route

Voortaan kunnen rolstoelgebruikers op een aangename manier en met een minimum aan begeleiding de stad verkennen dankzij de rolstoeltoegankelijke route van Visit Antwerpen. Met dit overzichtelijke plan komt de stad Antwerpen tegemoet aan verschillende vragen om een dergelijke route te ontwikkelen. Zo positioneert Antwerpen zich als toegankelijke toeristische stad.

Voor rolstoelgebruikers is het belangrijk om op een aangename manier en met een minimum aan begeleiding de stad te kunnen verkennen. Visit Antwerpen kreeg in het verleden meermaals de vraag om een route voor rolstoelgebruikers te ontwikkelen. In 2017 kwam Simon Verbruggen op beroepsverkennende stage bij Visit Antwerpen vanuit GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) Afdeling Antwerpen. GTB ondersteunt personen met een arbeidshandicap in hun zoektocht naar werk.

Tijdens zijn stage ging Simon aan de slag om in het centrum van Antwerpen een toeristische, atypische toegankelijke route samen te stellen. Deze informatie is nu beschikbaar in een overzichtelijk plan met twee toeristische routes. Een eerste route (3 km) gaat van het station Antwerpen-Centraal tot aan de Grote Markt. Eerst neemt Simon de bezoekers mee naar het station, dat gefaciliteerd is voor rolstoelgebruikers, om dan langs de Meir en de Stadsfeestzaal het Rubenshuis of het binnenplein van het Paleis op de Meir te bezoeken. Via de markt op het Theaterplein loopt de route verder naar het historisch centrum, met op de Grote Markt genoeg toegankelijke plekken waar de bezoekers van de gezellige sfeer kunnen genieten. Aansluitend is er een tweede route (3,5 km) van de Grote Markt tot aan het Eilandje, waar naast tal van bars en restaurants ook het terras op de negende verdieping van het MAS bereikbaar is met een rolstoel.

Het plan is vanaf vrijdag gratis verkrijgbaar aan de balies van Visit Antwerpen op de Grote Markt en in het station Antwerpen-Centraal.