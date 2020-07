Wie de strenge coronamaatregelen in Antwerpen niet naleeft, riskeert boetes tot 1600 euro. Eén van die maatregelen is de avondklok. Vanaf vanavond moet iedereen in de provincie Antwerpen binnen blijven tussen half twaalf 's avonds en zes uur 's morgens. Enkel voor wie naar het werk of het ziekenhuis gaat of op vakantie vertrekt, geldt een uitzondering. Provinciegouverneur Cathy Berx zette het vanmiddag op een persconferentie nog eens op een rijtje.