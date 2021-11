Het geboortehuis van Paul van Ostaijen staat te koop. Voor het huis in de Lange Leemstraat moet je wel ruim 660.000 euro neertellen. De dichter van onder meer Boem Paukeslag zag er in 1896 het levenslicht. Het huis is ondertussen opgedeeld in 3 studio’s, een dakappartement en een 3-slaapkamerappartement met kantoorruimte. 100 jaar na het verschijnen van z’n dichtbundel Bezette Stad en 125 jaar na z’n geboorte wordt Van Ostaijen dit jaar in Antwerpen herdacht met expo’s, wandelingen en publicaties. Maar de stad heeft alvast geen interesse om het gebouw te kopen en er bijvoorbeeld een museum van te maken.