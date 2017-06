Antwerpen maakt zich op voor de komst van de waterbus

Vanaf volgende maand kan er ook over het water naar Antwerpen gependeld worden. De lang beloofde waterbus gaat dan van start. In juli vaart ze enkel uit als proefproject, maar vanaf 1 augustus klokvast elk uur.

Ook de route is nu definitief vastgelegd. De waterbus zal van aan het Steenplein in Antwerpen, via een tussenstop in Kruibeke naar Hemiksem varen en weer terug. De bestaande veerdienst tussen Hoboken en Kruibeke maakt het ook voor Hobokenaren mogelijk aansluiting te maken op de waterbus.

Bovendien zullen dankzij een nieuw tijdelijk veer aan de voetgangerstunnel ook passagiers van Linkeroever naar het Steenplein kunnen om daar gebruik te maken van de waterbus. Vanaf augustus elk uur, in oktober elk half uur. Het eerste proefweekend, op 1 en 2 juli, is er een groot lanceringsfeest.